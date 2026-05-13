Мужчина задержан после обмана пожилой москвички на 4 млн руб.

Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой жительницы столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«В полицию обратилась 70-летняя жительница Москвы с заявлением о мошенничестве. Женщине позвонила неизвестная, якобы представитель домового чата, и сообщила о необходимости продиктовать код из SMS, что пенсионерка и сделала. Затем звонившие утверждали, что на еe имя оформлена доверенность на человека, входящего в список экстремистов, и потребовали задекларировать имущество, чтобы его обезопасить. В течение следующих нескольких дней пострадавшая в разных банках сняла более 4 млн руб. и через доставку передавала их курьеру. Каждый раз женщина упаковывала наличные деньги в полиэтиленовый пакет и передавала водителю доставки возле подъезда своего дома на ул. Чукотская. В результате оперативной работы сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бабушкинскому району Москвы задержали подозреваемого по адресу временного проживания», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что задержанным оказался 57-летней выходец из Перми. В беседе с правоохранителями он пояснил, что нашел подработку в мессенджере, после чего, следуя инструкциям кураторов, получил деньги через доставку и перевeл на счeт мошенников.

По данному факту следствием ОМВД России по Бабушкинскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.