Сотрудники российских ЗАГСов заработали на мигрантах 300 миллионов рублей

Троицкий районный суд Москвы вынес приговор участникам межрегиональной преступной группы, занимавшейся легализацией иностранных граждан через ЗАГСы в шести регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Масштабный канал незаконной миграции организовали руководители и сотрудники подразделений ЗАГС Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей. Они с 2019 года через заключение фиктивных браков и установление отцовства над российскими детьми легализовали пребывание в стране не менее 2,5 тысячи приезжих из стран Центрально-Азиатских республик. За свои услуги участники преступной группировки получили доход не менее 300 миллионов рублей.

Аннулировано более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных иностранцам.

