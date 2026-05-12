Суд оставил в СИЗО начальника отдела управления делами ЕЭК Хизриева

Мосгорсуд оставил в СИЗО начальника отдела административно-хозяйственной деятельности департамента управления делами Евразийской экономической комиссии Назима Хизриева.

Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, пишет РИА Новости.

"Постановление Замоскворецкого районного суда… оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — говорится в документах.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Хизриева 20 марта. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ. Вину чиновник признал полностью и раскаялся в содеянном.

Защита пыталась оспорить арест. Адвокаты указывали, что Хизриев имеет ведомственные награды, а ходатайство следствия рассматривалось в нерабочее время, из-за чего родственников не пустили в зал заседаний. Мосгорсуд счёл эти доводы неубедительными и согласился с выводами районного суда: оставаясь на свободе, обвиняемый может повлиять на ход следствия.