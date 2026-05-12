Суд в Москве дал до шести лет колонии фигурантам дела о легализации иностранцев

Троицкий районный суд столицы вынес приговор участникам преступной группы из числа сотрудников ЗАГСов, которые занимались легализацией иностранцев через фиктивные браки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России в период с 2021 по 2023 год пресечена противоправная деятельность 20 участников преступной группы. Учитывая широкую географию противоправной деятельности, в ходе расследования ГСУ ГУ МВД России по Москве и оперативными подразделениями ФСБ России детально восстановлена схема преступления, выявлены все действующие лица. В основу доказательственной базы легли результаты оперативно-разыскной деятельности», – рассказали в ЦОС.

Было установлено, что участники группы, в состав которой входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС, начиная с 2019 года легализовали по указанной схеме не менее 2,5 тыс. человек. В результате своей преступной деятельности злоумышленники получили доход в размере не менее 300 млн руб.

«Расследование уголовного дела продолжалось более двух лет, и за это время на территории Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей проведено свыше 750 следственных действий, позволивших сформировать доказательственную базу по 85 эпизодам инкриминируемых преступлений», – подчеркнули в спецслужбе.

Также отмечается, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории Москвы была ликвидирована крупная лаборатория, в которой изъяты технические средства, бланки документов, штампы и печати государственных органов, предназначенные для подготовки подложных документов.

«Троицким районным судом Москвы участники преступной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), ч. 4 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»), и приговорены к лишению свободы на срок от трех до шести лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного вида наказания фигурантам назначены штрафы в размере от 30 тыс. руб. до 800 тыс. руб.», – сообщили в ФСБ.

Кроме того, вместе с подразделениями органов внутренних дел были аннулированы более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных иностранным гражданам на основании фиктивных браков и свидетельств об установлении отцовства над несовершеннолетними гражданами России.