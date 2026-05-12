Арестованного мэра Уфы экстренно госпитализировали

Главу администрации башкирской столицы, обвиняемого в коррупции, доставили в клинику после жалоб на сильные боли в груди и общее ухудшение самочувствия.

Находящегося под домашним арестом мэра Уфы Ратмира Мавлиева доставили в медицинское учреждение из-за проблем с сердцем, передает РИА «Новости».

По словам адвоката Марата Самойлова, чиновник почувствовал себя плохо на фоне сильных переживаний.

«Утром Мавлиева увезли в больницу, его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. Супруга сказала, что он из-за переживаний жаловался на сердце, у него было плохое самочувствие», – рассказал защитник агентству.

В конце апреля градоначальника взяли под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Позже Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения, отправив его под домашний арест до 28 июня. В этот период чиновнику запрещено покидать жилье, пользоваться интернетом, мобильной связью и контактировать со свидетелями.

Ранее юрист сообщал, что глава города направил обращения в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и ФСБ. В них он просит проверить законность уголовного преследования и подчеркивает, что полностью не признает свою вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Башкирии перевел мэра Уфы под домашний арест из-за процессуальных нарушений.

После выхода из изолятора следователи принудительно взяли у чиновника образцы волос и слюны.

Ранее правоохранительные органы выдвинули против Ратмира Мавлиева новые обвинения в системных поборах с предпринимателей.