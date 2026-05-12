При взрыве пивной кеги на заводе в Томской области погиб рабочий

На территории пивоваренного завода KBREW в Томской области произошёл смертельный инцидент: при разрыве пивной кеги погиб сотрудник предприятия. По данным Следственного управления СКР по региону, трагедия случилась в мае 2026 года. Рабочий занимался осушением металлической ёмкости, находившейся под высоким давлением. Внезапно резервуар разорвался, и мужчина получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Инцидент квалифицирован как возможное нарушение правил охраны труда. Следователи Кожевниковского межрайонного следственного отдела проводят процессуальную проверку. На месте работают эксперты, которые осматривают оборудование и опрашивают очевидцев, включая руководство завода. Специалистам предстоит установить точную причину разрыва кеги — превышение допустимого давления, дефект ёмкости, ошибку рабочего или несоблюдение технологического регламента.

В рамках проверки будет дана оценка условиям труда на предприятии на предмет соответствия стандартам, предусмотренным статьёй 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований охраны труда). Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти рабочего, а техническая экспертиза определит исправность оборудования. По результатам этих исследований Следственный комитет примет решение о возбуждении уголовного дела.

Руководство пивоварни пока не дало официальных комментариев. Коллеги погибшего выражают соболезнования его семье. Профсоюзы призывают ужесточить контроль за безопасностью на производствах, работающих с оборудованием под высоким давлением. Это не первый случай гибели рабочих на подобных предприятиях в России. Расследование продолжается.