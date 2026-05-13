В Екатеринбурге четырехлетний ребенок выжил после падения с 15-го этажа

Ребенок из Екатеринбурга оказался в больнице после того, как упал с высоты. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Таватуйской. По данным портала, четырехлетний ребенок выпал из окна 15-го этажа и приземлился на газон.

В результате он выжил. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, сейчас он в реанимации.

На ситуацию обратили внимание представители ПДН. Им предстоит выяснить, почему несовершеннолетний выпал из окна и другие подробности произошедшего.

До этого в Омске трехлетнего ребенка госпитализировали после того, как он выпал из окна дома на улице Багратиона. Близкие оставили мальчика одного в помещении, он смог добраться до окна и спикировал с четвертого этажа.

Во время падении он получил травмы, ему понадобилась помощь специалистов.

По факту произошедшего правоохранители организовали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.