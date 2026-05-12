Школьник упал на дно открытого колодца в Иркутске

В столице Приангарья 13-летний мальчик провалился в колодец, расположенный рядом с домом. Ребенка вызволили бойцы Росгвардии.

Наряд вневедомственной охраны получил сообщение о несчастном случае: школьник упал в открытый колодец и оказался в заточении на трехметровой глубине.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия, успокоили пострадавшего и подняли его на поверхность с помощью буксировочного троса. После этого замерзшего подростка передали медработникам, которые доставили его в больницу.