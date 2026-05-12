Освободившегося из СИЗО российского мэра увезли в больницу

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который недавно вышел из СИЗО под домашний арест, госпитализировали из-за плохого самочувствия и боли в сердце.

Об этом сообщил его адвокат Марат Самойлов, передает РИА Новости.

«Супруга сказала, что он из-за переживаний жаловался на сердце, у него было плохое самочувствие», — добавил юрист.

Мавлиев находится в республиканской клинической больнице.

Ратмир Мавлиев был задержан в конце апреля. Его обвинили в превышении полномочий и получении взятки, а затем отправили под стражу. В начале мая Верховный суд Башкирии отпустил мэра под домашний арест. На выходе из СИЗО у него принудительно взяли образцы волос и слюны.