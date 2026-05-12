На Сахалине туристку эвакуировали с подножия горы Крузенштерна

Спасатели эвакуировали туристку, которой стало плохо у подножия горы Крузенштерна на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«При следовании по маршруту в районе подножия горы Крузенштерна от руководителя зарегистрированной туристической группы поступило сообщение о том, что при движении одной участнице стало плохо, самостоятельно передвигаться дальше не может», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что вертолет Ми-8 вылетел к туристам. Специалисты доставили гражданку в аэропорт Южно-Сахалинска, где пострадавшую передали медикам.

Уточняется, что в спасательной операции участвовали шесть сотрудников МЧС.

На Сахалине туристы подали сигнал бедствия

Незадолго до этого сообщалось, что на Сахалине группа туристов подала сигнал бедствия перед началом подъема на гору Крузенштерн. Девушка, которая находилась в составе, почувствовала себя плохо и начала терять сознание. Туристы приняли решение связаться со спасателями.

