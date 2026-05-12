На Сахалине туристы подали сигнал бедствия

На Сахалине группа туристов подала сигнал бедствия у подножья горы Крузенштерн. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, группа была зарегистрирована в МЧС. Туристы двигались по маршруту и в скором времени собирались начать подъем на гору.

«Еще у подножья девушка, которая находилась в составе, почувствовала себя плохо и начала терять сознание. Туристы приняли решение подать сигнал бедствия и связаться со спасателями», — говорится в сообщении.

На место происшествия отправился вертолет. Сейчас спасатели с воздуха разыскивают туристов.

В середине апреля с самой высокогорной в Европе метеорологической станции «Сулак» в Дагестане подали сигнал бедствия. Тогда сотрудники не могли выбраться наружу из-за сугробов.