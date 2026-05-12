В Белгородской области умер пострадавший при атаке дрона мужчина

В Белгородской области умер мужчина, который пострадал 8 мая в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, пострадавший в селе Новая Нелидовка Белгородского округа 8 мая при атаке беспилотника на легковой автомобиль», — уточнил он.

Гладков подчеркнул, что врачи боролись за его жизнь до последнего.

Губернатор принес соболезнования родным и близким мужчины.

5 мая украинский БПЛА атаковал трактор, работавший в поле в Ракитянском районе Белгородской области. Гладков уточнил, что инцидент произошел в районе села Лаптевка. Водитель сельхозмашины получил несовместимые с жизнью травмы.

В апреле в селе Репяховка Белгородской области FPV-дрон атаковал частный дом. В результате удара на месте происшествия погиб мужчина, сообщил губернатор.

Ранее при массированной атаке беспилотников ВСУ на Туапсе погиб человек.