В Грозном два человека пострадали при возгорании многоэтажки

Lenta.ru

В Грозном два человека пострадали при возгорании многоэтажки, 300 жильцов эвакуировали, включая 89 детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пожар произошел на улице Садаева, его площадь составила 700 квадратных метров.

Возгорание началось на седьмом этаже, потом огонь перекинулся на восьмой и девятый этажи. Как уточняет Telegram-канал «112», было спасено 40 человек.

Ранее 11 мая в Череповце на территории предприятия произошел пожар, загорелись бочки с бензолом и маслом.