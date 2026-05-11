В небе над Германией столкнулись два самолета

В небе на юго-западе Германии произошел авиационный инцидент — столкнулись два небольших самолета. По данным агентства DPA, в результате происшествия никто не пострадал.

Уточняется, что инцидент произошел днем 10 мая на высоте около 800 метров.

«Оба самолета получили легкие повреждения, однако оба пилота смогли вернуться на аэродромы в [городах] Шпайер и Хоккенхайм и благополучно приземлиться», — говорится в материале.

Участниками авиаинцидента стали мотопланер и самолет с винтовым двигателем. Пилоты не получили никаких травм, пассажир одного из самолетов тоже не пострадал. Сейчас полиция устанавливает причины произошедшего.

