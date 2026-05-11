Замглавы уголовного розыска Петербурга арестовали за разбой

Басманный суд Москвы арестовал замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева.

Высокопоставленного полицейского обвиняют в разбое в особо крупном размере, пишет ТАСС.

"Заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу Лаврищев арестован в Москве по обвинению в разбое в особо крупном размере", — сказал источник агентства.

По словам источника, дело связано с преступлением, совершённым ещё 2 декабря 2022 года, о разбое на 18,3 млн рублей.

"Фонтанка"Также пишет, что Лаврищев был связан с делом о мошенничестве главы СК Курортного района Ивана Балакирева и начальника уголовного розыска Московского района Мукучяна.