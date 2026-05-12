Туристы из России отравились в популярном ресторане Парижа

Жительница подмосковной Балашихи вместе с друзьями отравилась в популярном парижском кафе Le New York.

— Мы в марте поужинали в этом кафе (в тот день мы больше нигде не ели), а спустя два часа мы были уже в ужасном состоянии. Администрация ответила на мой отзыв только обвинениями во лжи и якобы несоответствии данных, — отметила пострадавшая.

По ее словам, сотрудники кафе попросили предоставить им чек. Однако туристы не забирали его из кафе, передает 360.ru.

Пострадавшие вызвали скорую помощь. По словам женщины, из всей компании туристов признаков отравления не было лишь у мужчины, который заказал обычный бургер. Остальные ели бургер с блю-чизом.

