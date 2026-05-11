Школьницу убили во время фотосессии перед выпускным вечером

В городе Браунсвилл, штат Теннесси, школьница погибла и ещё четыре человека получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным в парке. Инцидент произошёл вечером в пятницу, 9 мая, когда подростки собрались на предвыпускную фотосессию. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Студенты планировали сделать снимки на память перед выпускным вечером в парке имени Бэнкса. По словам очевидцев, на территории находились более 100 молодых людей и множество автомобилей. Внезапно раздались выстрелы, после чего началась паника.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили пятерых пострадавших с огнестрельными ранениями. Всех их немедленно доставили в ближайшую больницу. Несмотря на усилия врачей, одна из раненых школьниц скончалась. Личность погибшей уже установлена, но не разглашается.

В связи с трагедией руководство школы приняло решение отменить занятия в понедельник. Выпускной вечер, который должен был стать праздником, после стрельбы завершили досрочно. Правоохранители пока не раскрывают информацию о подозреваемом и возможных мотивах преступления.

Шериф округа Хейвуд Билли Гарретт-младший назвал случившееся «бессмысленной трагедией» и пообещал приложить все усилия для поимки и наказания виновных. Розыск нападавшего продолжается. Местные жители выражают соболезнования семье погибшей и надеются на скорейшее восстановление правопорядка.