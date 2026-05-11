Пожар произошел в квартире на проспекте Андропова, началась эвакуация дома

Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме 17, корпус 1, по проспекту Андропова неподалеку от станции метро «Коломенская». Об этом в понедельник, 11 мая, сообщило агентство городских новостей «Москва».

По предварительным данным, возгорание началось на пятом этаже здания, из окон вырываются языки пламени и клубы черного дыма. Пожарные бригады уже приступили к эвакуации жителей квартир, расположенных на верхних этажах.

— Из трeх окон квартиры идeт густой чeрный дым. Проводится спасение трeх человек с девятого этажа, в том числе детей. Спасeнных осматривают медики, — говорится в материале.

Другой пожар произошел 8 мая в двухэтажном жилом доме с лавками — здании начала XX века — на Пятницкой улице в Москве. Он начался примерно в 15:40. Спасатели эвакуировали людей из здания, в результате произошедшего никто не пострадал.

Из-за пожара было сначала перекрыто движение по Пятницкой улице от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной. Позднее временно ограничили движение от Малого Москворецкого моста в сторону Овчинниковской набережной.