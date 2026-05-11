«Водители едут вслепую»: мощный пожар вспыхнул на федеральной трассе

На трассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Огонь разошелся по большим участкам вдоль трассы — выглядит так, будто можно снимать фильм-катастрофу без спецэффектов. Дым настолько плотный, что видимость местами падает до нуля: приходится пробираться практически на ощупь», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что из-за лесного пожара на проезжей части серьезно затруднено движение.

