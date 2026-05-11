Пожар в здании РЖД в центре Москвы ликвидирован

Пожар в двухэтажном административном здании РЖД у Павелецкого вокзала в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

В тушении огня были задействованы расчeты МЧС. Также помощь в ликвидации оказывал пожарный поезд, в составе которого было 182 тонн воды и 3,8 тонны пенообразователя.

О пожаре стало известно 11 мая. Возгорание случилось в одном из хозяйственных зданий станции Москва–Пассажирская–Павелецкая.

В результате обошлось без пострадавших. На движение поездов ЧП не повлияло. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.