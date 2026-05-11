В московском метро задержаны блогеры, которые домогались девушек

Серия домогательств харрасмент-блогеров зафиксирована в московском метро, сообщил "РГ" информированный источник.

Как правило, домогательствам подвергаются девушки: парни подходят к ним для знакомства, а получив отказ, дотрагиваются до ягодиц, груди, бедер.

Последний подобный случай произошел на станции "Таганская". Девушка обратилась в полицию, личности обидчиков были установлены, наряд задержал обоих. Их поступок был квалифицирован как "Мелкое хулиганство", по статье 20.1 КоАП.

Районный суд, рассмотрев материалы полиции, признал задержанных виновными в совершении административного правонарушения и назначил в качестве наказания административный арест на 15 суток.

Ранее, по словам нашего источника, за аналогичные правонарушения были задержаны и другие пассажиры метро: выяснилось, что они целенаправленно пристают к девушкам, снимают все на камеру, а потом "из хулиганских побуждений" выкладывают контент в закрытые каналы в соцсетях.