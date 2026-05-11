Еще две фуры с узбекскими пчелами исчезли в России

На территории России зафиксировано исчезновение еще двух большегрузных автомобилей, перевозивших крупные партии нелегальных пчел из Узбекистана. О поисках фур, которые пересекли границу через пункт пропуска в Челябинской области, сообщает Telegram-канал Shot.

«Водители не доставили пчёл в карантинную зону. Санитарный контроль насекомых — обязательная процедура для безопасности», — пишут авторы канала.

На данный момент точное местонахождение грузовиков остается неизвестным, в связи с чем экстренные проверки начаты в соседней Оренбургской области.

«Пчёл из Средней Азии нелегально завозят по двум основным причинам: во-первых, узбекские пчелопакеты стоят значительно дешевле российских. Во-вторых, из-за тёплого климата на родине насекомые готовы трудиться и делать мёд уже сейчас», — отмечает канал.

Специалисты предупреждают, что такая экономия несет смертельную угрозу для российского пчеловодства. Южные насекомые часто являются скрытыми носителями опасных инфекций и паразитов, способных спровоцировать массовую гибель местных пчелиных семей и сорвать производство меда в стране.

Дополнительную опасность представляет характер ввозимых особей: узбекские пчелы более агрессивны и злобны по сравнению с российскими видами. Их укусы вызывают тяжелые аллергические реакции, включая сильные отеки и риск анафилактического шока у людей.

Ранее стало известно о поисках еще одной фуры с 1728 узбекскими пчелами, которую не могут обнаружить в России уже больше месяца. Как сообщает канал, данные насекомые также не прошли обязательный санитарный карантин, что делает их потенциальным источником заражения для легальных пасек.