Дело модели Тартановой после смерти ее обидчика обросло новыми слухами

После смерти московского бизнесмена Дмитрия Кузьмина, который пробил голову краснодарской модели Анжелике Тартановой, поползли слухи: а на самом ли деле обвиняемый мертв?

Родные девушки не спешат откровенничать с прессой, а в соцсетях обсуждают версию об инсценировке смерти. «МК» выяснил эксклюзивные подробности скандальной истории.

История 33-летней краснодарской модели Анжелики Тартановой получила резонанс после того, как девушка на несколько недель пропала из поля зрения родных. В ноябре прошлого года Анжелика перестала выходить на связь с близкими. Позже выяснилось, что 22 ноября между Тартановой и ее сожителем, бизнесменом Дмитрием Кузьминым, произошла ссора в квартире на Университетском проспекте. Мужчина несколько раз ударил Анжелику по голове, после чего она потеряла сознание. Девушку госпитализировали с тяжелой травмой.

Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Кузьмина отправили под домашний арест.

Весной стало известно, что стороны пришли к соглашению: Кузьмин, по словам представителей потерпевшей, начал помогать Анжелике деньгами на лечение и восстановление. Но вскоре дело получило неожиданный поворот: Дмитрий внезапно скончался. Тогда появились сомнения: действительно ли он умер, не мог ли он инсценировать смерть, чтобы уйти от ответственности.

Огласку этой истории в свое время помогла придать именно сестра Анжелики. Тогда к ситуации подключился некий фонд, сотрудники которого собирали деньги на лечение и поддерживали связь с семьей. Мы поговорили с руководителем проекта Юлией Будниковой.

— Я расскажу то, что знаю на данный момент, — начала Юлия. — Анжелику я вживую ни разу не видела. Мы общались с ее сестрой Анастасией, она к нам обратилась за помощью на первом этапе. Поэтому все, что я знаю, — это со слов Анастасии и людей из окружения Анжелики.

По словам Юлии, после операции ситуация развивалась непросто.

— Насколько мне известно, после того как Анжелике поставили пластину, она самостоятельно выписалась из больницы и поехала к некой подруге. При этом она всех убеждала, что абсолютно здорова. После этого сестра, конечно, отошла в сторону. Но через пару дней после того, как пострадавшая выписалась, ее подруга позвонила Анастасии и заявила, что Анжелика на самом деле не отдает отчет своим действиям, и предложила сестре ее забрать.

Потом Анжелика сама звонила сестре, извинялась за свое поведение. До операции, по словам Анастасии, она вела себя очень странно. Могла, например, поставить варить яйца без воды. То есть были пугающие вещи.

После примирения Анжелика приехала к сестре в Краснодар. Однако, по словам Юлии, надолго там не осталась.

— Она приехала к Анастасии, но вскоре снова начала делать непонятные вещи. Потом ушла в гостиницу, а после этого уехала обратно в Москву.

— Как сейчас у Анжелики обстоят дела с речью и памятью?

— С речью у нее все нормально. Память вернулась вроде не полностью. Из-за этого, насколько понимаю, в полиции все было приторможено: пострадавшая ведь не помнит обстоятельства произошедшего. Друзья Анжелики рассказывают, что внешне она выглядит как раньше, будто с ней ничего не произошло, только волосы короткие. Волосы отрастут, и визуально она будет выглядеть абсолютно здоровым человеком. Но это ничего не доказывает.

По словам Юлии, главная сложность в том, что сама Анжелика считает себя здоровой.

— Я изначально говорила Анастасии: Анжелике нужно психиатрическое или хотя бы полноценное медицинское заключение, чтобы было понятно, что с ней. В больнице ее прооперировали, а потом отправили домой. Насколько она понимает свое состояние, какие у нее когнитивные нарушения, никто толком не выяснял. Человек считает себя самостоятельным и не дает себя лечить.

—​ То есть реабилитацию Анжелика не проходит?

— Сейчас — нет. Когда ей была нужна реабилитация, люди помогли, собрали около 300 тысяч рублей. Насколько помню, речь шла примерно о месячном пребывании в реабилитационном центре.

Ранее проходила информация, что деньги Анжелике переводил сам Дмитрий Кузьмин.

— Он действительно вносил какую-то сумму, — говорит Юлия. — Точных цифр не знаю и утверждать не могу. Я предполагаю, что речь могла идти примерно о 10 миллионах рублей — может, больше, может меньше. Но, насколько мне известно, всю сумму он перевести не успел. Кстати, когда она лежала в больнице, ходили слухи, что кто-то постоянно звонил и интересовался ее здоровьем. Не представлялся. Видимо, это был Дмитрий.

После смерти Кузьмина ситуация стала еще более запутанной.

— Честно говоря, с его смертью много непонятного. Писали, что за несколько дней до смерти Кузьмин успел оформить наследство на родственников. Еще обсуждалось, что Анжелика якобы может претендовать на какую-то часть имущества. После участия в ток-шоу семье, насколько я знаю, семье дали юриста. Хотя мы тоже предлагали свои варианты, причем гораздо дешевле.

Собеседница подтверждает, что на первом этапе Анжелика и ее сестра оказались в тяжелом материальном положении.

— У девочек вообще не было денег. Абсолютно. Более того, Анжелика не помнила номер карты, пароли. Я не знаю, смогли ли потом восстановить доступ или сделали новую карту. Но тогда не было ничего.

Юлия подчеркивает, что именно сестра Анастасия первой начала искать Анжелику, когда та пропала.

— Сейчас Анжелика, насколько понимаю, обижается на сестру. Но ведь Анастасия была первым человеком, который начал ее разыскивать. Не друзья, не кто-то еще. Сестра приехала к нам прямо с поезда, она не знала что делать. Я до сих пор помню ее потерянный взгляд. Друзья Анжелики попросили нас помочь: дать огласку, собрать деньги на ближайшее лечение. Мы тогда еще не понимали всей картины, но уже знали, что Анжелика находится в реанимации с тяжелой травмой.

Юлия не скрывает, что в конфликте между сестрами она скорее на стороне Анастасии.

— Я бы защищала Анастасию, потому что нападки Анжелики на нее мне кажутся необоснованными и непонятными. Возможно, это последствия травмы. Пострадавший мозг может вести себя по-разному. Ему, видимо, нужно найти человека, на которого можно выплеснуть злость.

В версию о том, что смерть Дмитрия Кузьмина могла быть инсценировкой, Юлия не верит.

— Я все-таки склоняюсь к тому, что он скорее мертв, чем жив. О смерти Дмитрия мы знали практически сразу, но нас попросили не обнародовать этот факт. Я ждала, пока это появится в СМИ, и только после этого смогла написать об этом в соцсетях.

— Известно, где сейчас Анжелика? Как она живет?

— На днях я была в салоне красоты, где обслуживается Анжелика. И сотрудница сказала, что она к ним недавно заходила, делала себе ресницы, маникюр. Улыбается, хорошо выглядит, чувствует себя прекрасно. Как она справляется, никто не знает. Она ведь считает себя здоровой. Видимо, пока ей лечение не нужно по ее собственному ощущению. Может быть, она действительно здорова. А может быть, нет. Этого никто не знает, потому что ей нужно пройти полноценное медицинское освидетельствование.

У Анжелики есть ребенок от первого брака.

— С ребенком, насколько я знаю, у них все хорошо. Они как общались, так и общаются. У нее нормальные, теплые отношения с бывшим мужем и сыном. В этом плане там все хорошо.