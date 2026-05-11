В Череповце произошел пожар в цехе «Северстали»

Пожар произошел в цеху промышленного предприятия в Череповце. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Вологодской области. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 14 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Как сообщил глава Череповца Андрей Накрошаев, ЧП произошло на территории «Северстали». Здесь загорелись бочки с бензолом и маслом, тушением занимаются силы МЧС и «Агрохимбезопасности».

«Общая численность сил и средств - порядка 40 человек. Ветер юго-восточный. По информации Комитета охраны окружающей среды, угрозы распространения на город нет», - написал Накрошаев в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.