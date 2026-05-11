Пожар в двухэтажном здании произошел в центре Москвы

В Центральном административном округе по адресу: ул. Летниковская, д. 18, произошло возгорание в двухэтажном административном здании. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

«В двухэтажном административном здании наблюдается густой дым из-под кровли. Происходит возгорание кровли, на месте работают пожарно-спасательные подразделения», – сообщил собеседник агентства.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.