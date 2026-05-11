Крупный лесной пожар произошел вблизи Майами, штат Флорида, США. Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC.

Уточняется, что возгорание распространилось в округах Майами-Дейд и Бровард вблизи американского города. На место происшествия прибыли 12 подразделений спасательной службы. Бригады спасателей работают над локализацией крупного пожара.

Информации о пострадавших и жертвах не приводится. Пожарные рекомендовали гражданам избегать районов, затронутых огнем.

Ранее ГСЧС Украины заявила о сложностях с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения. В частности, трудности связаны с минной опасностью, которая существенно ограничивает возможности для тушения.