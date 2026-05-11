Москвича осудили за смерть пьяницы, справлявшего нужду у подъезда

Молодой человек, пытавшийся урезонить маргинала-пьяницу, случайно убил его возле дома на севере Москвы.

Как стало известно «МК», инцидент произошел на улице Петрозаводская в июне прошлого года. 28-летний мужчина возвращался домой с работы (он трудится администратором в телекомпании) и заметил на крыльце пьяного, который справлял малую нужду. Парня это возмутило — подвыпивший гражданин нисколько не стеснялся, а буквально за пару минут до этого мимо проходили мама с девочкой, которые явно видели непристойную картину. Поборник нравственности попытался урезонить алкаша, но тот ответил нецензурной бранью. Тогда мужчина ударил его ногой, а потом грубо оттолкнул. Падая, пьянчуга ударился головой об урну. Оппонент перепугался, сразу же вызвал полицию и «скорую».

Пострадавший не терял сознания, даже шутил с врачами, заявляя, что его зовут то Сталин, то Лев Толстой. Мужчину отвезли в полицию, а затем госпитализировали. Но оказалось, что полученная травма головы очень серьезная — через месяц пострадавший скончался в больнице.

Столичные следователи предъявили обвинение борцу за чистоту в причинении смерти по неосторожности. Головинский суд приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы.