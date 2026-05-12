В горах Крыма эвакуировали женщину с травмой ноги

В Крыму с горного хребта Эчки-Даг в поселке Курортное сотрудники МЧС спасли женщину. Она получила травму и не смогла передвигаться самостоятельно, сообщает "Крымское информационное агентство" со ссылкой на спасателей.

Туристка получила травму ноги накануне днем. На вызов оперативно отреагировали спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и сотрудники Главного управления МЧС России по Республике.

Прибыв на место, спасатели быстро нашли пострадавшую и оказали ей первую помощь. Они зафиксировали травмированную конечность шиной и аккуратно перенесли на носилках к машине скорой помощи.