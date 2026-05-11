Вскрылись подробности рабства россиянок в Мьянме

В первую неделю мая российским дипломатам в Мьянме удалось вызволить из рабства двух соотечественниц. Сегодня и спасенные жертвы, и МИД дают советы доверчивым искателям работы за рубежом, которые могут оказаться на месте наших девушек. А история спасения несчастных обнаружила в Рунете тех, кто побывал в аналогичных переделках.

Диппредставительство РФ активно работало над освобождением наших гражданок, привлекая власти Мьянмы, где девушки оказались вместо обещанного им неведомым работодателем Таиланда. В итоге обе жертвы были вызволены из плена мьянманскими вооружёнными силами и переданы сотрудникам посольства РФ в Таиланде для возвращения на Родину. Сегодня обе спасенные признают, что позарились на обещанную хорошо оплачиваемую работу, не протестировав предложение на предмет «сыра в мышеловке». Зато теперь они уже знают, как это сделать, и готовы помочь соотечественникам советами.

— Сегодня многие россияне присматривают себе работу в относительно спокойном и круглогодично теплом регионе Юго-Восточной Азии, - говорит Марина, сотрудница агентства по трудоустройству. – Видя заманчивые объявления, доверчивые жертвы даже не включают голову, чтобы задуматься – неужели в этих странах, где в основном безработица, нет желающих на такие вакансии среди собственных граждан? Условием часто бывает владение английским, но им владеют и местные, имеющие образование. Увы, в трудных экономических условиях критическое мышление многим отказывает. А ведь можно было хотя бы перепроверить по другим вакансиям: для большинства стран, в которых базировались давшие объявления работодатели, указанные зарплаты просто немыслимы.

Вот что на сегодня известно о схеме вовлечения в труд, на поверку оказавшийся и невыносимым, и противозаконным. Жертв заманивали онлайн-объявлениями о вакансиях в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности, модельного бизнеса и сетевого маркетинга в Таиланде, Мьянме, Камбодже и других странах региона. Зарплата на этих позициях предлагалась в 5–10 тысяч долларов в месяц.

Как только невидимый работодатель получал отклик заинтересованного иностранца (в РФ чаще на эту удочку попадаются дамы), он оплачивал соискателю билеты до Таиланда, прислав жертве дорожную квитанцию и чек.

— На этом этапе усыплялись остатки бдительности, - считает рекрутер Марина. – У нас же как люди рассуждают: ну кто тебе просто так купит недешевые билеты в Тай, значит, я там и впрямь нужен. Конечно, нужен, но совсем не для того, во что верили кандидаты на щедрые вакансии.

На территории Таиланда прибывших за счет неведомого им пока работодателя соискателей встречали специальные люди «из офиса», грузили в автобус и везли к месту работы. Постфактум жертвы вспоминают, что некоторых настораживал слишком длинный путь: девушки вспоминают, что ехали без малого 12 часов. Но, по словам жертв, сопровождающие «вполне адекватно» их успокаивали. На деле же автобусы с новоиспеченными рабами переправляли через мост на территорию соседней Мьянмы, причем минуя паспортный контроль: у похитителей людей имеется своя схема превращения «иностранных специалистов» в безымянных рабов.

По прибытии у жертв отбирали паспорта и телефоны, запрещали выход за территорию «предприятия» и вынуждали отрабатывать мошеннические схемы. Чаще всего это дистанционное (по телефону или Интернету) выманивание средств у таких же доверчивых граждан, как и сами рабы.

- Нас заставляли уговаривать абонентов сделать инвестиции, в результате которых они потеряют деньги, - с ужасом вспоминает Асия из Казахстана, попадавшая в подобную преступную потогонку. – Еще был целый цех романтической переписки, туда брали самых грамотных, кто умеет красиво описывать чувства. Там все как обычно, только за мужской фоткой, сделанной нейросетью, скрывались рабыни из землячек. Писали то, что мужики обычно пишут: увидел тебя в соцсетях, потерял покой, люблю, куплю… А дальше техничный развод на деньги. Вариантов несколько, они называются «скрипты» - сценарии.

По словам жертв, их селили прямо в «чёрных парках», они же «скам-центры» - это те самые «цеха», откуда велось дистанционное вымогательство, на удаленной от населенных пунктов территории. Она, если верить невольникам, была обнесена забором с колючей проволокой, охранялась вооружёнными людьми в камуфляже, а по периметру стояли вышки с надзирателями, как в тюрьме.

Рабыни XXI века

Условия содержания тоже ушли недалеко от тюремных. Рабы жили по 20-30 человек в комнате, чтобы все помещались, кровати в таких жилых палатах по 2-3 яруса. Рабочие смены длились по 17 часов в день, за любым возмущением следовали угрозы от специальных смотрящих, каждое нарушение каралось рукоприкладством и голодом. Возможности связаться с внешним миром у попавших в такую переделку не было. Спасти могла лишь счастливая случайность в виде возможности сделать тайный звонок или передать весточку на волю, купив расположение кого-то из смотрящих. Именно такой подарок судьба преподнесла доверчивой гражданке Казахстана, вместо обещанной престижной и высокооплачиваемой работы в красивом офисе оказавшейся в одном из «черных парков», коих немало в самых бедных странах Юго-Восточной Азии, где правоохранителей и совесть местных нетрудно приобрести с помощью твердой валюты.

— Больше всего таких в Мьянме и Камбодже, - рассказывает Асия. - Некоторые девочки исчезали из нашего парка бесследно. Нам говорили, что их перевели в другой «офис». Только до перевода их обычно били. Что с ними стало на самом деле, я не знаю.

А вот международные наблюдатели и правоохранители, задействованные в расследованиях относительно подобных азиатских скам-центров, уверяют, что похищенных и лишенных документов рабов нередко перепродают между преступными группами и/или вовлекают в еще более опасные преступные схемы.

Как распознать опасный обман

А вот какие советы вынесла из своего злоключения спасенная из Мьянмы россиянка. операции. Теперь она уверена, что сомнительную работу можно распознать заранее, чего всем искренне желает. Важно соблюдать приведенные ею предосторожности:

Настаивать на видеозвонке с рекрутером. Проверять, похож ли голос работодателя на того, кто записывал аудиосообщения в мессенджере. Убеждаться, что видео офиса или собеседника не сгенерировано с помощью ИИ. Убедиться в истинности личности работодателя, он не должен скрывать свое имя, должность, а при запросе должен показать документы, подтверждающие его работу в компании. Сохранять переписку и не подписывать никакие документы без проверки.

По данным российских диппредставительств в юго-Восточной Азии на май 2026 года, после 2024 года их сотрудникам удалось вернуть на родину 21-го соотечественника, позарившегося на высокооплачиваемую работу в теплой стране. Из них в 2025 году четверых россиян наши дипломаты спасли именно из мошеннических центров в Мьянме. Май этого года ознаменовался еще двумя спасенными оттуда же соотечественницами.

Дипломаты приводят ряд показательных случаев.

Диана Григорьева-Дениева попала в рабство в ночь на Новый 2025 год, откликнувшись в Сети на вакансию консультанта по инвестициям в Мьянме. В итоге оказалась в «чёрном парке», где практиковались избиения и пытки.

Дарье Тузовой предложили работу моделью, оплатили дорогу до Бангкока, а после собеседования с агентом забрали паспорт, погрузили в автобус и переправили в Мьянму. Она проработала в колл-центре около года, подвергаясь насилию и домогательствам.

В 2024 году IT-специалист из Благовещенска попал в рабство после отклика на предложение о работе от китайского бизнесмена. По приезде у него забрали паспорт и заставили обманывать соотечественников по телефону. Ежедневные 20-часовые смены оплачивались только едой.

МИД РФ напоминает, что неоднократно предупреждал граждан о рисках и призывал с осторожностью относиться к объявлениям о высокооплачиваемой работе в странах Юго-Восточной Азии, и дает рекомендации для предотвращения ситуаций, подобных той, в которую угодили российские девушки.

Нужно быть настороже, если некто из-за рубежа и в Сети:

обещает слишком высокую зарплату без опыта; не проводит нормальное собеседование; требует срочно выехать к месту работы; предлагает оплатить билеты без официального договора;

Если обещанная вакансия обладает такими признаками:

связана с «общением с клиентами» без чёткого описания обязанностей; компания не имеет прозрачного сайта и юридических данных.

При подозрении на мошенничество рекомендуется немедленно связаться с дипломатическими представительствами РФ