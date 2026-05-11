Бывшего партнера Тайванчика обвинили в растлении несовершеннолетней

«МК» стали известны подробности скандального уголовного дела о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, которое расследуется в Подмосковье.

Фигурантом оказался мужчина, который в прошлом был бизнес-партнером бизнесмена Алимжана Тохтахунова, в определенных кругах известного как Тайванчик.

Как следует из открытых данных, в некоем ООО, в настоящее время ликвидированном, обвиняемый был генеральным директором и владел 50% акций компании. Вторые 50% принадлежали Алимжану Тохтахунову.

Уголовное дело в отношении экс-партнера Тайванчика было возбуждено по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Волоколамский городской суд рассмотрел вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным «МК», история, которая легла в основу обвинения, относится к событиям примерно шестилетней давности. Тогда мужчина, по версии следствия, находился в гостях в доме семьи, связанной с церковной средой. Там, как утверждает сторона обвинения, он тайно совершил действия сексуального характера в отношении девочки, которой на тот момент было 12 лет. Заявление было подано уже после того, как потерпевшая стала совершеннолетней. Сейчас расследование завершено, материалы направлены для рассмотрения по существу.

Примечательна и другая деталь биографии обвиняемого. По некоторым данным, он занимался антиквариатом, в том числе иконами, а также работал водителем у известного священнослужителя Павла Островского. В рамках дела Островский, как утверждают источники, дал показания и охарактеризовал бывшего подчиненного не с лучшей стороны, в том числе сообщив, что тот ранее проявлял странный интерес к прихожанкам.

Сам обвиняемый вину не признает.