Мужчина зарезал невесту-школьницу из-за выпускного платья

В Касансайском районе Наманганской области Узбекистана 28-летний местный житель зарезал свою 18-летнюю невесту, ученицу 11 класса. Трагедия произошла утром 6 мая, когда между парнем и девушкой вспыхнула ссора. По данным Генеральной прокуратуры, причиной конфликта стал спор о выборе платья для выпускного вечера, в котором также фигурировали мотивы ревности. Об этом пишет АН Podrobno.uz.

В ходе ссоры подозреваемый нанёс школьнице несколько ножевых ранений в область груди и живота. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавшая была экстренно госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение. Однако спасти ее не удалось – девушка скончалась от полученных травм.

Правоохранительные органы оперативно установили местонахождение нападавшего и произвели его задержание. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая изъяла вещественные доказательства и назначила ряд судебных экспертиз. Обстоятельства произошедшего тщательно выясняются.

Прокуратура Касансайского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана («Умышленное убийство»). Подозреваемому грозит длительное лишение свободы. Следствие продолжается, допрашиваются свидетели и изучаются мотивы преступления.

В социальных сетях распространились сообщения о гибели школьницы, где уточнялось, что убийцей был её жених. Версия о споре из-за выпускного платья подтвердилась официально. Генеральная прокуратура держит ход расследования на контроле. Родным и близким погибшей оказывается психологическая помощь.