Тайну семьи Усольцевых раскроет весна

В Красноярском крае в ближайшие дни планируется возобновить масштабную поисковую операцию в районе хребта Кутурчинское Белогорье. Спасатели и добровольцы вернутся к поискам супругов Ирины и Сергея Усольцевых, а также их пятилетней дочери, которые бесследно исчезли в горно-таежной местности в сентябре прошлого года.

«Могу сказать точно, это первая такая пропажа у нас. Место популярное, но не было такого, чтобы сразу исчезло три человека», — сообщила агентству ТАСС глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь.

Она подчеркнула, что инцидент стал шоком для местного населения, так как ранее в этом туристическом районе подобные происшествия не фиксировались.

По словам представителя местной власти, поиски семьи в 2025 году стали самыми массовыми в регионе — в них принимали участие более полутора тысяч человек, однако результатов это не принесло.

«Какой-то одной четкой версии, в которой мы были бы уверены, нет», — констатировала Бондарь, отмечая, что у жителей округа существует множество догадок о причинах случившегося, но ни одна из них не подтверждена фактами.

Семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года. Активная фаза поисков началась после того, как Ирина Усольцева не вышла на работу. В ходе осмотра автомобиля пропавших следователи обнаружили крупную сумму денег, при этом туристическое снаряжение осталось в машине. Последний раз членов семьи видели двое туристов на тропе, когда те были в легкой одежде. Телефон Сергея Усольцева перестал выходить в сеть вечером того же дня. К маю 2026 года следствие полностью опровергло версию о возможном побеге, оставив в качестве приоритетных версий несчастный случай или криминал.