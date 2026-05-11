В американской Флориде лесной пожар охватил более 20 тысяч «квадратов»

Крупный лесной пожар произошел в американском штате Флорида. Стена огня движется вдоль поля, которое находится неподалеку от Майами. Об этом сообщает NBC.

По последней информации, американские пожарные работают над локализацией огня. Отмечается, что огонь распространился в округах Майами-Дейд и Борвард.

Как передает CNS News, пожар охватил уже более 20 тысяч квадратных метров. Дым начал распространяться в сторону города Пембрук-Пайнес.

Известно, что на данный момент не было предупреждений об эвакуации жителей из близлежащих районов. Также не сообщалось о пострадавших.

Напомним, в конце апреля в Японии эвакуировали более трех тысяч человек из-за лесных пожаров. Сообщалось, что огонь уничтожил восемь зданий, в числе которых один жилой дом.

