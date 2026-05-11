В США в грузовом поезде обнаружены шесть тел

Издание New York Times заявило, что шесть неопознанных трупов были найдены в грузовом вагоне на железнодорожной станции в Техасе.

Как уточняет газета со ссылкой на местные правоохранительные органы, мертвых людей нашли вечером в вагоне в Ларедо перед отправлением поезда.

«Сотрудник компании Union Pacific, ответственный за погрузку и разгрузку вагонов в железнодорожном парке перед отправкой составов на север, сообщил об обнаружении тел», — указывается в материале.

В настоящий момент устанавливаются личности погибших и причина их смерти.