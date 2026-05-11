Самолет с 277 пассажирами загорелся при посадке в Катманду

Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту Катманду. Об этом сообщает Nepal News. Воздушное судно, следовавшее из Стамбула в непальскую столицу, принадлежит компании Turkish Airlines. По информации журналистов, во время посадки у лайнера загорелись колеса.

На борту находились 277 пассажиров, включая четверых детей. Людей успешно эвакуировали, но некоторые из них во время спасательной операции получили незначительные травмы.

"В настоящее время пожар локализован с помощью огнетушителей. Все пассажиры самолета находятся в безопасности", — говорится в материале.

На фоне произошедшего в аэропорту Катманду приостановили обслуживание международных рейсов. 26 апреля в аэропорту Дели у пассажирского самолета загорелся двигатель.

СМИ писали, что воздушное судно должно было отправиться из Индии в Швейцарию. Однако в момент разбега один из двигателей лайнера оказался охвачен огнем, поэтому пилотам пришлось прервать вылет. Находившихся на борту людей эвакуировали, у шести из них диагностировали травмы.