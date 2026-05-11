В европейской стране ввели локальный карантин из-за хантавируса

В Польше один человек был помещен под санитарное наблюдение из-за хантавируса. Об этом сообщил корреспондент RMF FM Михал Добролович со ссылкой на Главную санитарную инспекцию.

Причина — возможный контакт с пассажиром круизного судна, на борту которого была зафиксирована вспышка вируса.

По данным журналиста, наблюдаемый в настоящее время не имеет симптомов заболевания. Медицинское наблюдение продлится семь дней.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты активно изучают хантавирус. Глава Белого дома также указал, что по сравнению с коронавирусом, хантавирусом не так легко заразиться от другого человека.