В российским регионе потушили крупный пожар

В Ставропольском крае огнеборцам удалось полностью ликвидировать крупное возгорание на территории рынка «Лира», расположенного в Предгорном муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

© Московский Комсомолец

По уточненным данным, общая площадь пожара составила 1300 квадратных метров. К тушению торговых павильонов от ведомства привлекались 55 человек личного состава и 13 единиц специальной техники.

Ранее в МЧС сообщали о горении на площади 1100 квадратных метров, однако из-за быстрого распространения огня цифры были скорректированы.

В настоящий момент специалисты проводят разбор сгоревших конструкций для предотвращения повторного возгорания. Информация о пострадавших не поступала.