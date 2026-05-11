В двух российских поселках объявили срочную эвакуацию

Администрация Ленского района в Республики Саха (Якутия) объявила срочную эвакуацию жителей поселков Витим и Пеледуй из-за подъема воды в реке Лена. Сообщение об этом появилось в официальном канале местных властей в Мах.

Подтопление нижних участков уже зафиксировано.

Людям посоветовали действовать без промедления и взять с собой: документы, деньги, лекарства первой необходимости, запас еды и продуктов, зарядные устройства для телефонов и теплые вещи.

Перед выходом попросили не забыть отключить электричество и газ, а также плотного закрыть окна и двери.

Пункты временного размещения организованы: в доме № 30 по Октябрьской улице в Витиме, и в доме № 16 на Центральной улице в Пеледуе.

В администрации также отметили, что энергетики Западной Якутии переведены в режим повышенной готовности и обеспечивают безопасную работу энергообъектов в период весеннего половодья.

Ранее в Дагестане прошли аномальные ливни, которые стали причиной масштабного наводнения в регионе. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет.