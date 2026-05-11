Мошенники стали обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона, конечной целью злоумышленников является запугивание жертв и принуждение к звонку в мошеннический колл-центр. Об этом рассказала куратор платформы Мышеловка Алла Храпунова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, злоумышленники звонят жертвам под видом сотрудников управляющих компаний и сообщают о замене ключей домофона. Далее, под предлогом оформления заявки или подтверждения личности владельца квартиры, мошенники убеждают сообщить код из смс.

«После направления смс мошенники начинают посылать поддельные сообщения о взломе "Госуслуг" с пугающим содержанием и призывом перезвонить на горячую линию. Жертва в панике начинает перезванивать по телефону из сообщения в мессенджере или письма на электронную почту и попадает в мошеннический колл-центр», — рассказала Храпунова.

Ранее сообщалось, что мошенники под предлогом замены домофона обманули пенсионера на 71 миллион рублей в Москве. Сначала 76-летнего мужчину пригласили в одном из мессенджеров в группу якобы соседей по дому. Там он получил уведомление о предстоящих работах, назвал количество необходимых ему ключей от двери и отправил сообщение, как он полагал, с реквизитами заявки на замену ключей. После этого пенсионера уведомили, что все его имущество будет распродано.