ВСУ атаковали предприятие в российском регионе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке с применением беспилотного летательного аппарата на гражданский объект. По его данным, опубликованным на платформе «Макс», удар вражеского дрона пришелся по территории предприятия в селе Ясные Зори Белгородского округа.

В результате атаки ранения получил один из сотрудников организации. Мужчине была оперативно оказана медицинская помощь, врачи зафиксировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное непроникающее ранение живота.

Кроме того, губернатор проинформировал о материальном ущербе: на месте происшествия повреждены грузовой автомобиль КамАЗ и легковая машина, еще один автомобиль был полностью уничтожен огнем.

Ранее сообщалось, что ПВО за неделю уничтожила более 3,5 тысячи украинских БПЛА над территорией РФ.