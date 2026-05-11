Спасатели обнаружили двух пропавших на Эльбрусе туристов

В ночь с 10 на 11-ое мая спасатели МЧС России обнаружили практически на самой вершине Эльбруса двух туристов, поиски которых шли последние несколько часов.

"В данный момент производится их спуск. По предварительной информации, состояние мужчин удовлетворительное", - говорится в информации, только что опубликованной в соцсетях МЧС Кабардино-Балкарии.

В республиканском чрезвычайном ведомстве отметили, что сообщение о том, что на высочайшей горе Европы двое туристов находятся на высоте 5100 метров и не могут самостоятельно спуститься оттуда, поступила им в воскресенье вечером.

"На помощь выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе 10 человек и 3 единиц техники", - рассказали в министерстве.

Как выяснилось, свой маршрут туристы перед восхождением на Эльбрус (высота 5642 метра) в МЧС не регистрировали.

При этом отмечалось, что минусовая температура в горах и метель осложняли работу спасателей, которым, несмотря на непогоду, удалось найти этих туристов.