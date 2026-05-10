Группа альпинистов застряла на вершине Эльбруса

Группа альпинистов до пяти человек застряла на вершине Эльбруса — спасатели выдвинулись на высоту 5100 метров в условиях метели, мороза и околонулевой видимости.

По данным Mash, участники похода перестали выходить на связь вечером после начала восхождения от скалы Пастухова. Подъём сотрудников МЧС займёт минимум два часа.

Ранее в МЧС сообщили, что три человека, по предварительным данным, погибли от переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы в Бурятии.