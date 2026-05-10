Огнеборцы борются с пожаром на горе в российском регионе

В Ставропольском крае экстренные службы борются с природным возгоранием на знаменитой горе Бештау, которая является одной из главных достопримечательностей региона Кавказских Минеральных Вод. Огонь охватил значительную площадь сухой растительности. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ставропольскому краю, площадь активного горения в настоящий момент составляет две тысячи квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения были подняты по тревоге после поступления сигнала о возгорании. Основные силы брошены на локализацию огня, чтобы не допустить его ухода в лесной массив.

На месте происшествия в настоящее время работают десять специалистов. Задействовано пять единиц тяжелой и пожарной техники.

Гора Бештау (Пятигорье) является одной из самых высоких вершин в районе Кавказских Минеральных Вод, имеющей статус комплексного (ландшафтного) памятника природы. Ее склоны покрыты широколиственными лесами. Пожар сухой травы и лесной подстилки в таком месте особенно опасен, так как огонь может быстро перекинуться на кроны деревьев.

Причина возгорания будет установлена дознавателями МЧС после ликвидации ЧП.

Как только пожар будет локализован, начнется тщательная проверка прилегающей территории на наличие скрытых очагов тления.