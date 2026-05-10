Раскрыты подробности крушения авиалайнера в Китае

Появились шокирующие подробности одной из самых загадочных авиакатастроф в истории гражданской авиации — крушения Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines, произошедшего в марте 2022 года. Как сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на данные бортовых самописцев, трагедия, унесшая жизни 132 человек, могла быть результатом ожесточенной борьбы между пилотами прямо в кабине экипажа.

Анализ записей регистраторов параметров полета и речевого самописца выявил детали последних секунд жизни лайнера.

По данным источников, близких к расследованию Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), борт следовал по маршруту Куньмин — Гуанчжоу, когда неожиданно перешел в крутое пике. Драматическая борьба в кабине экипажа длилась около восемнадцати секунд непосредственно перед тем, как самолет на огромной скорости врезался в склон горы. За это время один из пилотов предпринимал отчаянные попытки спасти машину: он изо всех сил тянул штурвал на себя, пытаясь поднять нос самолета вверх и вывести лайнер из пикирования. Второй пилот, как выяснилось из анализа действий органов управления, целенаправленно толкал штурвал от себя, усугубляя наклон и направляя судно к земле.

Итальянские СМИ, также получившие доступ к выводам следователей, уточняют, что записи речевого регистратора содержат леденящие душу звуки. На пленке слышны крики, тяжелое хриплое дыхание, а также шумы, которые эксперты идентифицировали как физическую схватку или ожесточенный спор между членами экипажа. Создается впечатление, что в кабине происходила не просто размолвка, а настоящая рукопашная борьба за управление самолетом.

Анализ полетных параметров показал, что перед входом в крутое пике у самолета были принудительно отключены оба двигателя. Эксперты в области авиационной безопасности подчеркивают, что рычаги подачи топлива на модели Boeing 737 защищены специальными фиксаторами от случайного переключения. Для того чтобы перевести оба рычага в положение «стоп» (отключение двигателей), требуются осознанные, целенаправленные и одновременные действия двумя руками. Это исключает версию о техническом сбое или неосторожности — двигатели были отключены намеренно.

Американские следователи, привлеченные к делу из-за того, что самолет был произведен в США, также отмечают невероятную динамику падения. По их данным, лайнер совершил полный переворот на 360 градусов вокруг своей оси во время падения, что характерно для ручного управления с отклонением элеронов до упора. Все эти данные все больше склоняют следствие к версии умышленного действия одного из пилотов, который, возможно, заблокировал доступ коллеги к управлению и отключил двигатели, приведя катастрофу. Окончательный отчет китайских властей, который может пролить свет на мотивы, пока не опубликован.