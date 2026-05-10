В украинской Ахтырке при подрыве гранаты у кафе пострадали пять человек

При взрыве гранаты в украинском городе Ахтырке госпитализированы владелец боеприпаса, трое полицейских и один местный житель. Об этом пишет в Telegram-канале полиция Сумской области.

Там рассказали, что около 18:30 в отделение сообщили о мужчине с гранатой, угрожавшем посетителям одного из заведений питания . Полицейские обнаружили около места происшествия и начали переговоры. В ходе них мужчина бросил гранату на землю, из-за чего она взорвалась.

В пресс-релизе уточняется, что владельцем боеприпаса оказался 41-летний житель Ахтырки, бывший военнослужащий.

Осенью 2024 года в Киеве неизвестные заманили в ловушку полицейских. Утром в Печерское управление полиции поступил звонок от девушки, которая утверждала, что стала жертвой домашнего насилия.

Патрульные приехали на место и связались по мобильному телефону с заявительницей, которая сказала, что находится дома, а дверь открыта. При входе в квартиру один из полицейских задел растяжку с гранатой Ф-1. Сотрудники правоохранительных органов успели выбежать на лестничную площадку до детонации. В квартире никого не было, она сдавалась в аренду.