В США 22 подростка попытались захватить территорию парка

Полиция американского города Тампа, расположенного в штате Техас, провела массовые задержания после попытки силового захвата территории общественного парка. Как сообщается на официальном сайте местного правительства, инцидент произошел вечером в пятницу, 8 мая, когда многочисленная группа подростков и молодых людей предприняла скоординированную попытку установить контроль над зоной отдыха имени Кертиса Хиксона.

Действия молодежи спровоцировали масштабные беспорядки, серию драк и иные правонарушения. В ходе операции по задержанию, проведенной сотрудниками правопорядка, были арестованы 22 человека в возрастном диапазоне от 12 до 21 года, при этом лишь трое из фигурантов достигли совершеннолетия.

Задержанным предъявлены серьезные обвинения, включающие участие в массовых драках, незаконное хранение наркотических веществ и оружия.

