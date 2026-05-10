Подросток в Молдавии умер от шока, увидев, как солдат ранил сослуживца

В молдавском городе Кагул 16-летний подросток испытал сильный шок и скончался от остановки сердца после того, как увидел, что солдат-контрактник ранил сослуживца. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщили в пресс-службе полиции республики.

По данным правоохранительных органов, 20-летний военнослужащий «ненадлежащим образом обращался с пистолетом Glock» и случайно ранил 18-летнего призывника. 16-летний подросток, который увидел случившееся, впал в шок и потерял сознание. Позднее врачи попытались реанимировать несовершеннолетнего, но он скончался от остановки сердца.

Пострадавшего солдата доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Полиция изъяла оружие у контрактника для проведения экспертизы. На данный момент правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося, передает «МК».

