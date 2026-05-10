Пермское «Счастье не за горами» оказалось под водой

Вышедшая из берегов Кама подтопила площадку на набережной Перми, где находится арт-объект «Счастье не за горами». Об инциденте сообщает РИА Новости.

В Перми затопило часть набережной, где расположена местная достопримечательность — надпись «Счастье не за горами». Этот объект появлялся во многих фильмах и сериалах. Ранее его уже подтапливало — в 2020 и 2025 годах.

В пермских телеграм-каналах пишут, что уровень в водохранилище поднялся до 107,59 метра.

«Затопит ли полностью арт-объект?» — гадают пользователи.

В воскресенье глава Перми Эдуард Соснин заявил, что Камская ГЭС начала сброс воды, уровень воды в реке поднялся. По его словам, жилые территории не затоплены, половодье проходит без происшествий.