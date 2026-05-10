На Украине ранили ножом сотрудников военкомата

В Одесской области на юге Украины двое работников территориального центра комплектования (аналога военкомата) получили ножевые ранения. Один из них был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщило издание «Страна».

Как уточняет источник, инцидент случился при проверке документов. Пострадавший с тремя проникающими ранениями грудной клетки был госпитализирован. Позднее за медицинской помощью обратился ещё один сотрудник ТЦК — также с ранением груди.

В областном военкомате пока не давали комментариев по поводу случившегося.

Недавно стало известно, что на Украине жестко мобилизовали угрожавшего сотрудникам ТЦК ножом жителя Львова.