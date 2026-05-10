Следственный комитет Российской Федерации официально объявил о начале расследования преступлений украинских вооружённых формирований против мирного населения Херсонской и Запорожской областей. Соответствующее заявление опубликовано в официальном канале ведомства на платформе «Макс». В центре внимания следователей - недавние обстрелы, в результате которых пострадали гражданские лица.

В Горностаевском округе Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили два человека. Сведения о характере травм и степени тяжести пока не раскрываются. Известно, что пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается необходимая помощь.

Ещё один инцидент произошёл в Васильевском округе Запорожской области. Там при атаке украинских вооружённых сил пострадал мирный житель. С учётом двух раненых в Херсонской области общее число жертв украинских обстрелов за последнее время достигло трёх человек. Все случаи зафиксированы и включены в материалы уголовного дела.

Следователи Следственного комитета России проводят необходимые следственные действия, включая осмотры мест происшествий, опросы пострадавших и свидетелей. Ведомство намерено дать уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению этих преступлений. Собираются доказательства для последующего привлечения виновных к ответственности.

СК России подчёркивает, что целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры и мирных жителей являются военным преступлением. Расследование будет продолжаться независимо от места нахождения предполагаемых преступников. В дальнейшем собранные материалы могут быть использованы в международных судебных инстанциях.